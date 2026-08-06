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Говорит Европа ⚡

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Ростислав Ищенко: Мир превращают в средневековье, где вы беззащитны за углом

Ростислав Ищенко: Мир превращают в средневековье, где вы беззащитны за углом

Почему Бандера никогда не станет террористом в глазах Запада, а вы — станете? Почему Зеленскому разрешено топить суда с фруктами, но нельзя злить Пекин? Сколько ракет нужно Украине, чтобы всерьёз угрожать Китаю, и есть ли они у неё? И каким образом из-за американских санкций международные отношения скатываются к средневековой раздробленности? Санкции против Минобороны и ваша Читать далее: https://govorit.

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