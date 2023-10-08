Заправский ход: как новые меры кабмина повлияют на топливный рынок

Решения правительства пересмотреть полный запрет на вывоз нефтепродуктов из страны, повысить нормативы продаж топлива на бирже, а также вернуть демпферные выплаты нефтяникам помогут насытить внутренний рынок и стабилизировать цены, считают эксперты.