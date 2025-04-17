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Петербургский дневник

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Трамп заявил, что сделка с Китаем может быть заключена в ближайшие недели

Трамп заявил, что сделка с Китаем может быть заключена в ближайшие недели

Об этом он сообщил журналистам во время беседы в Белом доме Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает, что Вашингтон и Пекин смогут выйти на договоренности по торговле в течение ближайших трех или четырех недель.

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