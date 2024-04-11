Глава ОДА Синегубов: в Харькове не менее 10 раз поразили объекты инфраструктуры

В Харькове объявили воздушную тревогу и предупредили о перебоях в электроснабжении. По объектам критической инфраструктуры нанесли не менее 10 ударов, сообщил в Telegram-канале глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
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