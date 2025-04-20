Эксперты назвали лучшие направления для пляжного отдыха в 2025 году

Одним из главных направлений для пляжного отдыха этого сезона станет Крым. На данный момент фиксируется повышенный интерес к отдыху в республике — число бронирований на лето опережает прошлогодние значения на 16%.
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