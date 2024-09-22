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Экс-канцлер ФРГ Шредер рассказал об отказе Киева от его плана переговоров с РФ

Экс-канцлер ФРГ Шредер рассказал об отказе Киева от его плана переговоров с РФ

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер рассказал, что на стамбульских переговорах между Россией и Украиной в 2022 году предлагал Киеву компромиссное решение по урегулированию конфликта, но украинская сторона отказалась от его варианта.

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