Глеб Никитин представил Татьяне Голиковой планы по созданию технопарка профобразования

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал заместителю председателя правительства страны Татьяне Голиковой о подготовке к запуску федерального технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде - в здании "Нижполиграфа".