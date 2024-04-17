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Глеб Никитин представил Татьяне Голиковой планы по созданию технопарка профобразования

Глеб Никитин представил Татьяне Голиковой планы по созданию технопарка профобразования

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал заместителю председателя правительства страны Татьяне Голиковой о подготовке к запуску федерального технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде - в здании "Нижполиграфа".

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