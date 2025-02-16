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Царьград

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Кая Каллас заявила, что от ударов ВСУ по России не гибнут женщины и дети

Кая Каллас заявила, что от ударов ВСУ по России не гибнут женщины и дети

Глава дипломатии ЕС заявила об отсутствии погибших в результате ударов ВСУ по России женщин и детейКая Каллас, глава дипломатии ЕС, сделала странное заявление о гибели жителей России от ударов ВСУ.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Недаром её назвали по Фрейду -Фаллас ...Весьма похожа ...
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21 час.
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