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Закон, порядок, государство

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МТС Банк повысил ставки по вкладу до 15% годовых

МТС Банк повысил ставки по вкладу до 15% годовых

МТС Банк повысил ставки по вкладу "МТС Вклад" до 15% годовых. Максимальную ставку могут получить новыеi клиенты при открытии вклада на срок 120 дней при условии капитализации процентов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу банка.

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