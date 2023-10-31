МТС Банк повысил ставки по вкладу до 15% годовых

МТС Банк повысил ставки по вкладу "МТС Вклад" до 15% годовых. Максимальную ставку могут получить новыеi клиенты при открытии вклада на срок 120 дней при условии капитализации процентов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу банка.
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