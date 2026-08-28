Глава фермерского хозяйства «Золино»: «Я вряд ли вернусь в офис»

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Специально для проекта РБК и РСХБ «Гастрономическая карта России» команда «РБК Стиль» провела день на территории крестьянско-фермерского хозяйства «Золино» и узнала у Марии Губакиной, почему работе в офисе она предпочла пасеку.