Глава фермерского хозяйства «Золино»: «Я вряд ли вернусь в офис»

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Специально для проекта РБК и РСХБ «Гастрономическая карта России» команда «РБК Стиль» провела день на территории крестьянско-фермерского хозяйства «Золино» и узнала у Марии Губакиной, почему работе в офисе она предпочла пасеку.
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