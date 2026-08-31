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Маск готов разрешить Киеву использовать беспилотники со Starlink для ударов по РФ

Маск готов разрешить Киеву использовать беспилотники со Starlink для ударов по РФ

По данным Financial Times, ссылающейся на осведомлённые источники, Илон Маск во время разговора с экс-министром обороны Украины Михаилом Фёдоровым дал понять, что не видит препятствий для того, чтобы Киев применял дроны с доступом к Starlink для поражения объ.

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