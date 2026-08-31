По данным Financial Times, ссылающейся на осведомлённые источники, Илон Маск во время разговора с экс-министром обороны Украины Михаилом Фёдоровым дал понять, что не видит препятствий для того, чтобы Киев применял дроны с доступом к Starlink для поражения объ.
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Знают с.....ЧТО ОТВЕТКИ НЕ БУДЕТ
Шлюхи подпиндосные (с оселедцем там, где у нормальных людей находится голова) УЖЕ ДАВНО используют сеть лицемера и моржа маска для атак беспилотниками и ракетами территории России.