Маск готов разрешить Киеву использовать беспилотники со Starlink для ударов по РФ

По данным Financial Times, ссылающейся на осведомлённые источники, Илон Маск во время разговора с экс-министром обороны Украины Михаилом Фёдоровым дал понять, что не видит препятствий для того, чтобы Киев применял дроны с доступом к Starlink для поражения объ.