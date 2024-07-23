Смоленск может получить звание «Культурная столица 2026 года»

Голосование проходит на портале «Госуслуг». Об этом рассказали в мэрии Смоленска. Конкурс предоставляет регионам страны уникальную возможность ярко представить свой социально-экономический потенциал на федеральном уровне, обеспечить создание условий для роста инвестиционной и туристической привлекательности🔥 Срочная новость: Уролог предупредил о вреде вейпов для эрекции Чтобы отдать свой голос за Смоленск, достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуг».
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