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Нарышкин: ЕС заложил в документы готовность к конфликту с РФ к 2030 году

Нарышкин: ЕС заложил в документы готовность к конфликту с РФ к 2030 году

Элиты Евросоюза (ЕС) предпринимают попытки возрождения в Европе «духа Вермахта», сообщил в пятницу директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, его цитирует РИА Новости.

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