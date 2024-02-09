Бишкек ответил на письмо Вашингтона об опасностях для киргизской демократии

Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев передал послу США ответное послание президента республики Садыра Жапарова в адрес государственного секретаря США Энтони Блинкена, в котором были даны «аргументированные ответы о внутриполитической ситуации и демократических процессах в стране» .