Лукашенко заявил о стремлении Пригожина к ядерной кнопке

Лукашенко: Пригожин в июне 2023 года рвался к ядерной кнопке Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время мятежа в июне 2023 года «рвался к ядерной кнопке», желание завладеть оружием вызвало беспокойство не только в России.