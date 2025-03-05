Лукашенко заявил о стремлении Пригожина к ядерной кнопке

Лукашенко: Пригожин в июне 2023 года рвался к ядерной кнопке Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время мятежа в июне 2023 года «рвался к ядерной кнопке», желание завладеть оружием вызвало беспокойство не только в России.
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