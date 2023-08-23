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Женская лига Испании о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Беспрецедентный международный позор испанского спорта. Пора сделать шаг вперед, иначе это будет унижением всех женщин»

Женская лига Испании о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Беспрецедентный международный позор испанского спорта. Пора сделать шаг вперед, иначе это будет унижением всех женщин»

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0).

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