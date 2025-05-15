Бойцы ВС РФ подорвали MaxxPro на минном шлагбауме при помощи робота

Военные инженеры группировки войск «Запад» на минном шлагбауме подорвали бронемашину MaxxPro американского производства в Харьковской области - ВСУ на ней пытались прорваться сквозь контролируемый российскими подразделениями участок дороги.
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