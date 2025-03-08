Билан о роли Рудковской в фигурном катании: «Она вкладывается в это дело, бизнес, но он связан с искусством и спортом. Такие люди очень нужны»

«Я себя особо не дискредитировал, чтобы мне не доверять, рассказываю все что можно. Чем всегда были интересны и важны импресарио? Это люди, которые в определенный момент, когда тревожные времена, вкладывают свои силы, популяризируют какой-то жанр.