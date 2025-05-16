Самым встревоженным регионом России стала Москва

В течение шести лет подряд Москва сохраняет статус самого тревожного региона страны. Об этом свидетельствуют данные рейтинга тревожностей за первый квартал 2025 года, представленного в рамках исследования «Национальный индекс тревожностей.
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