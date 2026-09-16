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"Ноль уважения". Александра Овечкина "отменяют" в США и Канаде после его появления в предвыборном видео "Единой России"

"Ноль уважения". Александра Овечкина "отменяют" в США и Канаде после его появления в предвыборном видео "Единой России"

Хоккеиста Александра Овечкина требуют "отменить" в США и Канаде после того, как он снялся в предвыборном ролике партии "Единая Россия".

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