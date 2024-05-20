Необходимые медикаменты отправятся военнослужащим в зону СВО

Сегодня председатель общественной организации Салехарда «Совет семей военнослужащих» Ольга Лалетина передала медикаменты через окружную Ассоциацию ветеранов боевых действий бойцам специальной военной операции.
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