Уголовное дело возбудили после похищения пожертвований из храма на Планерной

Злоумышленник забрал ювелирные украшения и скрылся через черный ход. Уголовное дело возбудили по факту хищения драгоценностей, пожертвованных прихожанами в храме «Великомученика и целителя Пантелеймона», который находится на Планерной улице.
Злоумышленник забрал ювелирные украшения и скрылся через черный ход. Уголовное дело возбудили по факту хищения драгоценностей, пожертвованных прихожанами в храме «Великомученика и целителя Пантелеймона», который находится на Планерной улице.
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