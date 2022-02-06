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Уголовное дело возбудили после похищения пожертвований из храма на Планерной

Злоумышленник забрал ювелирные украшения и скрылся через черный ход. Уголовное дело возбудили по факту хищения драгоценностей, пожертвованных прихожанами в храме «Великомученика и целителя Пантелеймона», который находится на Планерной улице.

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