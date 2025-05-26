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Как НКО помогают фронту, семьям участников спецоперации и беженцам

Как НКО помогают фронту, семьям участников спецоперации и беженцам

Некоммерческие организации (НКО) Москвы, волонтёры и неравнодушные жители российской столицы активно помогают российской армии, участникам спецоперации и их семьям, сообщается на сайте московского мэра и правительства города.

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