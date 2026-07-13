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Газета.ру

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Пезешкиан: Моджтаба Хаменеи выступает за укрепление связей с Россией

Пезешкиан: Моджтаба Хаменеи выступает за укрепление связей с Россией

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступает за укрепление связей с Россией, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в рамках встречи с руководителем министерства энергетики РФ Сергеем Цивлевым.

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