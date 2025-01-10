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Военное обозрение

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Deep State: ВС России значительно расширили плацдарм в районе Двуречной, имеющихся сил ВСУ для обороны не хватает

Deep State: ВС России значительно расширили плацдарм в районе Двуречной, имеющихся сил ВСУ для обороны не хватает

У Генштаба нет резервов, чтобы организовать наступление на российский плацдарм.

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