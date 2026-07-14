Ещё один контракт для Маска: NASA запустит орбитальный интерферометр SunRISE на Falcon Heavy вместо ракеты Vulcan от ULA

Все аппараты группировки уже собраны и протестированыNASA изменило носитель миссии SunRISE (Sun Radio Interferometer Space Experiment): вместо ракеты United Launch Alliance Vulcan Centaur шесть научных спутников отправятся в космос на SpaceX Falcon Heavy.
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