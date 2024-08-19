«Ведомости»: Схема определения курса юаня вызывает вопросы у экономистов

Спред между кросс-курсом юаня к доллару США в России и курсом юаня к американской валюте на форексе поднимает вопрос о том, как ЦБ должен определять официальный курс китайской валюты, говорят опрошенные «Ведомостями» экономисты.
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