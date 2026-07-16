Греция против запрета транзита российского СПГ Евросоюзом

Запрет на транспортировку российского СПГ ударит по греческой судоходной компании Dynagas, треть флота которой — специализированные танкеры ледового класса, используемые только для перевозки сырья с «Ямал СПГ».
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