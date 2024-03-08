Офис президента Украины: Зеленский встретится с турецкими производителями оружия

Украинский лидер Владимир Зеленский в рамках своего визита в Турцию в пятницу намерен провести встречи с представителями турецких оборонных компаний для обсуждения совместных оборонных проектов Анкары и Киева.
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