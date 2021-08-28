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Китаю стоит приготовиться: Кедми пояснил, почему американцы быстро уходят из Афганистана

Военно-политический эксперт Яков Кедми в интервью изданию «Украина.ру» пояснил, почему США столь стремительно бегут из Сообщение Китаю стоит приготовиться: Кедми пояснил, почему американцы быстро уходят из Афганистана появились сначала на Листай.

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