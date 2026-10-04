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Вот история

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Курс рубля до конца 2026 года: три сценария от укрепления до 75 ₽ до ослабления

Курс рубля до конца 2026 года: три сценария от укрепления до 75 ₽ до ослабления

Когда речь заходит о будущем национальной валюты, всегда хочется найти не просто набор цифр, а логику, которая за ними стоит.

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