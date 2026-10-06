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Боец ВС России Протока почти 10 км нёс раненого сослуживца под атаками БПЛА

Боец ВС России Протока почти 10 км нёс раненого сослуживца под атаками БПЛА

Штурмовик группировки «Днепр» с позывным Протока пронёс раненого в ногу сослуживца 9,7 км на Запорожском направлении.

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