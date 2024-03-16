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Экс-морпех Берлетик: НАТО попытается компенсировать нехватку военных в ВСУ

Экс-морпех Берлетик: НАТО попытается компенсировать нехватку военных в ВСУ

Экс-морпех из Соединенных Штатов Америки Брайан Берлетик допустил отправку сил Североатлантического альянса на территорию Украины, чтобы восполнить дефицит военных ВСУ, погибших в ходе специальной операции России.

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