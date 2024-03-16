Экс-морпех из Соединенных Штатов Америки Брайан Берлетик допустил отправку сил Североатлантического альянса на территорию Украины, чтобы восполнить дефицит военных ВСУ, погибших в ходе специальной операции России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии