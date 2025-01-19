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Джокович о работе с Марреем: «Не вижу, чтобы он нервничал на моих матчах – у него такое же непроницаемое лицо, которое я видел последние 30 лет»

Джокович о работе с Марреем: «Не вижу, чтобы он нервничал на моих матчах – у него такое же непроницаемое лицо, которое я видел последние 30 лет»

Они начали работать в межсезонье. На Australian Open серб вышел в четвертьфинал, где встретится с Карлосом Алькарасом.

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