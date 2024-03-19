Медведев раскритиковал Запад за противоречивость в отношении России

Риторика западных лидеров в отношении Москвы поражает своей противоречивостью: США открыто ведут гибридную войну против России и при этом заявляют о желании возобновить стратегический диалог по вооружениям.
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