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Медведев раскритиковал Запад за противоречивость в отношении России

Медведев раскритиковал Запад за противоречивость в отношении России

Риторика западных лидеров в отношении Москвы поражает своей противоречивостью: США открыто ведут гибридную войну против России и при этом заявляют о желании возобновить стратегический диалог по вооружениям.

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