Новая компетенция ЭНИЦ - сертификация средств индивидуальной защиты для атомной отрасли

Органом по сертификации АО «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций» (АО «ЭНИЦ»), дочернее общество АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»), после прохождения процедуры расширения области аккредитации подтверждено право проводить обязательную сертификацию продукции в области использования атомной энергии в части подтверждения соответствия средств индивидуальной защиты (СИЗ) обязательным требованиям.