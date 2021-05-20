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Новая компетенция ЭНИЦ - сертификация средств индивидуальной защиты для атомной отрасли

Новая компетенция ЭНИЦ - сертификация средств индивидуальной защиты для атомной отрасли

Органом по сертификации АО «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций» (АО «ЭНИЦ»), дочернее общество АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»), после прохождения процедуры расширения области аккредитации подтверждено право проводить обязательную сертификацию продукции в области использования атомной энергии в части подтверждения соответствия средств индивидуальной защиты (СИЗ) обязательным требованиям.

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