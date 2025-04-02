IJP: в Руане нашли останки ребенка, отравленного ртутью из-за рахита в XIX веке

Группа французских археологов и антропологов из Университета Бордо Монтень и Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) сделали шокирующе открытие при изучении ребенка в возрасте 3-4 лет, жившего в Руане в середине XIX века.
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