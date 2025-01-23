Ученые засняли редкий выброс черной плазмы на Солнце

Выброс черной плазмы на Солнце / © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН В центре видимого диска Солнца в результате вспышки возник холодный протуберанец, насыщенный большим количеством нейтрального водорода.
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