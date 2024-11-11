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«Коламбус» проиграл 5-й матч подряд, «Анахайм» победил впервые за 5 игр

«Коламбус» проиграл в чемпионате НХЛ 5-й матч подряд. Сегодня «Блю Джекетс» оказались слабее «Анахайма» (2:4), ранее были поражения от «Лос-Анджелеса» (2:5), «Сан-Хосе» (1:2 ОТ), «Вашингтона» (2:7) и «Виннипега» (2:6).

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