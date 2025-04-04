ВС РФ набрали трофейного оружия ВСУ в боях за Веселое в ДНР

ВС РФ захватили вооружение ВСУ в боях за Веселое в ДНР Штурмовики группы войск «Восток» в ходе боев за село Веселое на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) захватили боевой бронированный автомобиль ВСУ, сообщил ТАСС командир танкового взвода с позывным Колос.