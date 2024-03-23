В Краснодаре организовали стихийный мемориал в память о погибших в «Крокус сити холл»Стихийный мемориал в память о погибших в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» организовали в Краснодаре у храма Александра Невского.
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