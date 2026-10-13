14 октября 1860 года на Театральной площади Петербурга открылся театр, которому было суждено стать одной из главных музыкальных сцен России.
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