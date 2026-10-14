Компания передала дело ФБР и заявила, что не обнаружила утечки исходного кода, данных клиентов или параметров ИИ-моделей Федеральные прокуроры США предъявили бывшему инженеру OpenAI Абдулрахману Альфозану обвинение в попытке незаконного перехвата устных переговоров.
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