Русская весна

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Джонсон снова рвётся в кресло премьера Британии

Джонсон снова рвётся в кресло премьера Британии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов принять участие в выборах главы Консервативной партии и, соответственно, следующего главы правительства, ради этого он прервал отдых на море, сообщает Sky News со ссылкой на его соратника.

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