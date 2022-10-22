Джонсон снова рвётся в кресло премьера Британии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов принять участие в выборах главы Консервативной партии и, соответственно, следующего главы правительства, ради этого он прервал отдых на море, сообщает Sky News со ссылкой на его соратника.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов принять участие в выборах главы Консервативной партии и, соответственно, следующего главы правительства, ради этого он прервал отдых на море, сообщает Sky News со ссылкой на его соратника.
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