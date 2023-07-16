Экс-разведчик США: Россия освободит Харьков, Днепропетровск и Одессу

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер не сомневается в успехе ВС РФ на поле боя. Отставной американский морпех-разведчик, в частности, сослался на то, что следующими городами, которые будут освобождены нашими бойцами, станут Днепропетровск, Харьков и Одесса.
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