Экс-разведчик США: Россия освободит Харьков, Днепропетровск и Одессу

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер не сомневается в успехе ВС РФ на поле боя. Отставной американский морпех-разведчик, в частности, сослался на то, что следующими городами, которые будут освобождены нашими бойцами, станут Днепропетровск, Харьков и Одесса.