Военное обозрение

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Экс-разведчик США: Россия освободит Харьков, Днепропетровск и Одессу

Экс-разведчик США: Россия освободит Харьков, Днепропетровск и Одессу

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер не сомневается в успехе ВС РФ на поле боя. Отставной американский морпех-разведчик, в частности, сослался на то, что следующими городами, которые будут освобождены нашими бойцами, станут Днепропетровск, Харьков и Одесса.

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