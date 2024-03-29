К чему эта грёбаная Санта-Барбара с телеграмными оскорблениями с последующими извинениями?

ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Вся Телега этим говном завалена.Все эти недоделанные зумеры-тиктокеры, постящие идиотские видео с радостным глеготанием по поводу терракта, жалобами на то, что им надоело на всё на это смотреть, некоторые договариваются до того, что маловато настреляли в Крокус-Сити-Холле, в общем вы поняли.