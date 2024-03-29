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К чему эта грёбаная Санта-Барбара с телеграмными оскорблениями с последующими извинениями?

К чему эта грёбаная Санта-Барбара с телеграмными оскорблениями с последующими извинениями?

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Вся Телега этим говном завалена.Все эти недоделанные зумеры-тиктокеры, постящие идиотские видео с радостным глеготанием по поводу терракта, жалобами на то, что им надоело на всё на это смотреть, некоторые договариваются до того, что маловато настреляли в Крокус-Сити-Холле, в общем вы поняли.

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Комментарии
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Руслан Техажев
Твари они и есть твари.
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19 час.
СП
Сергей Потемкин
Предложение хорошее, только похоже ответ очевиден. Вычистит эту плесень государство в нынешнем его виде не может. Почему ? Ответ прост.  Слабо...
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