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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чарльз Баркли о Тейтуме и Брауне в межсезонье: «Мир НБА ухитрился достать даже двух игроков из Топ-10, которые выиграли чемпионат»

Легендарный игрок НБА считает, что болельщики и СМИ этим летом сделали все, чтобы вывести из равновесия победивший в сезоне-23/24 дуэт из «Бостона».

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