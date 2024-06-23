Есть просьба. Виллу Софии Ротару в Крыму сделать госпиталем для бойцов СВО

Владимир Козлов Надо конкретно указывать кому, иначе самыми нуждающимися окажутся чиновники, их родственники и друзья. Отдать нужно бойцам СВО для реабилитации, тем более, как пишут, в Х1Х веке там была больница.

И Искандер Чиновничье племя до дрожи боится подобных "резких телодвижений". Во-первых, опасаются за собственную недвижимость за бугром. Во-вторых, удовлетворение требований общественности принижает значимость Власти, как единственно руководящей силы. Посмотрим.