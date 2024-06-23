Есть вероятность, что вилла Софии Ротару за 2 миллиарда рублей в Крыму может стать госпиталем для бойцов СВО.
Есть просьба. Виллу Софии Ротару в Крыму сделать госпиталем для бойцов СВО
Комментарии
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Владимир Козлов
Надо конкретно указывать кому, иначе самыми нуждающимися окажутся чиновники, их родственники и друзья. Отдать нужно бойцам СВО для реабилитации, тем более, как пишут, в Х1Х веке там была больница.
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12 час.
И
Искандер
Чиновничье племя до дрожи боится подобных "резких телодвижений". Во-первых, опасаются за собственную недвижимость за бугром. Во-вторых, удовлетворение требований общественности принижает значимость Власти, как единственно руководящей силы. Посмотрим.
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11 час.
Ольга Виноградова
Я за и руками и ногами , иуд надо лишать всего . Раз против НАС - отобрать . Всю свою карьеру зарабатывала в России .
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9 час.
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