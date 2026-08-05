Зачем нужна жеребьевка партий в ЦИК и на что влияет ее итог

Основная борьба идет за колеблющихся между двумя-тремя партиями 5 августа Центральная избирательная комиссия России провела жеребьевку, распределив места политических партий в бюллетене на выборах в Госдуму девятого созыва.
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