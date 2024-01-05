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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шан Цзюньчэн впервые обыграл соперника из топ-20 и вышел в дебютный полуфинал ATP

Шан Цзюньчэн обыграл №16 Фрэнсиса Тиафу в четвертьфинале в Гонконге – 6:4, 6:4. Для Шана это первая победа над представителем топ-20.

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